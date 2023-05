Policia prende homem suspeito de ameaçar o próprio pai com uma faca no Bairro Soledade, em Aracaju

Policiais da Força Tática do 8º Batalhão prenderam noite dessa sexta-feira (26), um homem suspeito de ameaçar o próprio pai com uma faca, no Bairro Soledade, em Aracaju.

A equipe policial foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para atender uma denúncia de violência doméstica no Loteamento São Sebastião.

Os militares foram até a residência, onde ele informou que havia sido ameaçado pelo seu filho com uma faca.

De acordo com a vítima, as ameaças seriam recorrentes, mesmo havendo uma denúncia registrada em boletim de ocorrência contra o agressor.

O suspeito foi preso ainda no local e encaminhado à Delegacia Plantonista.

Com informações da PM