Polícia prende investigados por latrocínio de taxista na cidade de Estância

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (20) um homem e apreendeu um adolescente investigados por um latrocínio registrado no começo da semana na cidade de Estância.

As informações passadas pelo delegado Edivânio Dantas são de que a vítima era um taxista, brutalmente morto durante uma tentativa de roubo praticada pelos investigados, que são usuários de drogas, na terça-feira (18). “Conforme evidenciado na apuração policial, os investigados se prepararam para surpreender o primeiro carro que passasse em uma estrada que dá acesso a um povoado do município de Santa Luzia do Itanhy”, explicou o delegado.

Ao ser abordado pelos investigados, o motorista se assustou e acelerou o veículo, sendo fatalmente atingido por um tiro de espingarda de fabricação caseira. “A vítima não resistiu aos ferimentos e deixa uma filha de apenas três anos, o que também desencadeou grande comoção na comunidade da região”, disse o delegado.

Logo após o crime, as equipes policiais iniciaram diligências e ouviram testemunhas, o que resultou na identificação e prisão dos investigados na quarta-feira (19).

As investigações seguem em andamento, e a Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam contribuir com a apuração policial sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181).