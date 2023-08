Policia prende motorista embriagado que tentou agredir os militares fisicamente na Rodovia dos Náufragos

Policiais do BPTur prenderam no último domingo (13) um condutor em flagrante por embriaguez ao volante, no Bairro Matapuã, em Aracaju.

O BPTur foi solicitado por populares durante patrulhamento preventivo pela Rodovia dos Náufragos. Segundo ele, um automóvel Ford Ka, de cor preta, estava circulando em “zigue-zague”, percorrendo na contramão da via.

O veículo foi localizado pelos policiais, que deram voz de parada e fizeram o acompanhamento tático até que o condutor estacionasse com segurança.

Ao desembarcar, o motorista apresentou sinais de embriaguez. Após realizar consultas ao sistema do Detran, foi constatado que o mesmo não era habilitado. Ele ainda se apresentou bastante alterado, chegando a desacatar os policiais, desferindo ameaças e xingamentos.

Após tentar agredir fisicamente os militares, ele precisou ser algemado. A Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) foi acionada para aplicação do bafômetro, que constatou nível elevado de álcool.

O motorista foi preso em flagrante e o veículo entregue a outro condutor.

Com informações da PM/SE