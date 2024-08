POLICIA PRENDE MULHER PELO CRIME DE ESTELIONATO EM SOCORRO; ELA ESTAVA FORAGIDA DESDE O ANO DE 2021

Na manhã desta terça-feira, 20, a Delegacia Especial de Turismo (Detur), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), prendeu uma mulher de 59 anos de idade, foragida por crime de estelionato, no Conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro.

Segundo informações policiais, na época do crime, no ano de 2013, a foragida falsificou documentos de identidade de outra mulher, colocando sua fotografia no lugar da imagem da vítima. De posse dos documentos falsos, ela fez um cadastro como revendedora de produtos de beleza, se apropriou de uma grande quantidade de materiais e não pagou. A vítima chegou a ser cobrada pela empresa, oportunidade em que descobriu a fraude e registrou Boletim de Oocrrência.

Com o início da investigação policial, ficou constatado que a mulher possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara Criminal de Socorro, após ser condenada definitivamente pela prática do crime de estelionato. A acusada, que estava foragida desde o ano de 2021, fica à disposição do Poder Judiciário.

Fonte SSP