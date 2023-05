Polícia prende primo suspeito de agredir e atear fogo a colchão de mulher morta após inalar fumaça

Em ação integrada, a Polícia Civil de Neópolis e Santana do São Francisco e a 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5ª CIPM) prenderam na noite da quinta-feira (19), no município de Santana do São Francisco, José Edson Bispo da Conceição, conhecido como “Boca D’Água”, suspeito do homicídio de Gleiciane Santos Bispo, que é sua prima.

De acordo com levantamentos da Delegacia de Neópolis, o crime ocorreu por volta de 4h da quinta, 19, na residência da vítima, município de Santana do São Francisco. Inicialmente, a ocorrência foi atendida como incêndio acidental. Mas, quando os peritos e policiais chegaram no imóvel, viram que um canto da casa estava destelhado e existiam pegadas na parede.

Peritos do Instituto de Criminalística foram acionados e avaliaram o local e constataram que o incêndio não tinha sido acidental, e que a mulher provavelmente teria sido vítima de homicídio. Diante disso, as Delegacias de Neópolis e Santana do São Francisco iniciaram investigações, no sentido de checar à autoria do responsável pelo crime.

A Polícia Civil começou a ouvir testemunhas e os policiais militares que atenderam a ocorrência, bem como a realizar diligências na região do fato. Depois de incessante trabalho, ficou constatado que o suspeito do crime é usuário de drogas e primo da vítima, identificado como José Edson Bispo da Conceição.

Imediatamente, as Polícias Civil e Militar iniciaram as buscas e, após intenso trabalho, localizaram o suspeito num matagal situado na zona rural de Santana do São Francisco. O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Neópolis, onde, em depoimento, informou que entrou na casa da prima pelo telhado, com a intenção de pedir dinheiro à vítima, para comprar drogas.

Segundo o autor, já dentro do imóvel, a prima informou que não tinha dinheiro. Descontente, ele passou a agredir fisicamente a mulher, chegando a estrangulá-la. A vítima desmaiou e José Edson ateou fogo num colchão, com a intenção de esconder a sua ação e dar a entender que ela tinha sido asfixiada pela fumaça. Parentes de Gleiciane socorreram a jovem, que foi encaminhada ao Hospital de Neópolis, onde evoluiu a óbito.

“Diligenciamos todo dia e, no início da noite da quinta-feira, conseguimos prender em flagrante o José Edson, que foi autuado em flagrante. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar. Ainda na noite da quinta, lavramos o flagrante, e o preso foi encaminhado para a Delegacia de Propriá, já feito o seu flagrante, onde será submetido à audiência de custódia”, citou o delegado regional de Neópolis, José Luiz Accioly.

Após a localização de José Edson, o delegado José Luiz Accioly lavrou a sua prisão em flagrante, encaminhando-o à Delegacia de Propriá, para apresentação em audiência de custódia. O inquérito policial que investiga o caso será presidido por Accioly, que deverá anexar ao procedimento os laudos médicos e do Instituto de Criminalística.

Com informações e foto da SSP