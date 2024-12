Polícia prende suspeito de homicídio no bairro Santos Dumont

Na tarde dessa segunda-feira, 22, uma equipe do Comando de Policiamento Militar Especializado (CPME) realizou uma operação em Nossa Senhora do Socorro para cumprir o mandado de prisão temporária contra o principal suspeito de um homicídio ocorrido no Bairro Santos Dumont, em Aracaju. O homem estava escondido em uma residência na região conhecida como “Invasão dos Canos”.

A investigação, conduzida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), apurou que o crime ocorrido no dia 10 de julho foi motivado por desavenças ocorridas durante uma festa, que resultou na morte da vítima por disparos de arma de fogo dentro de seu veículo.

Já nessa segunda-feira, durante a abordagem, o suspeito reagiu à presença policial, e, em meio à troca de disparos, foi atingido e não resistiu.

A Polícia Civil reforça a importância da participação da sociedade no combate ao crime. Informações podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido, e as denúncias contribuem diretamente para o avanço das investigações.

Fonte SSP