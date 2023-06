Polícia prende suspeitos que sequestraram e estupraram adolescente

Policias civis da Delegacia Regional de Carmópolis localizaram e prenderam na tarde desta sexta-feira, 16, poucas horas após o crime, suspeitos de sequestrarem e estuprarem uma adolescente de apenas 13 anos de idade. A jovem se dirigia da escola para sua residência, localizada no centro de Carmópolis, quando foi seguida por um veículo automotor de cor preta, abordada e sequestrada por três homens.

A garota foi levada a um matagal localizado no balneário da cidade e foi obrigada a manter relações sexuais com os três agressores. A cena foi acompanhada por outros homens que também estavam no local. Policiais civis foram acionados, e de imediato começaram as diligências, logrando êxito em prender, ainda no início da tarde, dois dos acusados do crime hediondo.

O terceiro criminoso foi identificado, mas conseguiu fugir do cerco policial. A vítima foi ouvida, acompanhada de sua genitora e de conselheiros tutelares, e encaminhada à cidade de Aracaju para receber atendimento médico de urgência, obrigatório em casos de violência sexual.

De acordo com o delegado Eurico Nascimento, diligências continuam sendo realizadas a fim de localizar e prender o terceiro envolvido no crime, bem como identificar quem são os homens que estavam no local e assistiram à cena e nada fizeram para ajudar a vítima.

“Na delegacia, constatamos que um dos conduzidos, era maior de idade e foi encaminhado a uma delegacia de Aracaju, a fim de ser apresentado para a audiência de custódia. Já o segundo envolvido, trata-se de um adolescente e foi apresentado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde espera decisão judicial sobre sua situação”, explicou Eurico.

Histórico criminal

O delegado ressaltou que os dois conduzidos já estavam ameaçando a vítima, porém a garota não noticiou o fato na delegacia da cidade. Os envolvidos são apontados, inclusive, como autores de um roubo sofrido pela vítima há alguns dias.

“Também ficou evidenciado que eles são os autores de um furto a fiação de cobre da reforma do prédio de uma operadora de plano de saúde. O crime ocorreu semana passada em Carmópolis”, concluiu o delegado.

Informações e denúncias sobre esse caso podem ser repassadas para o disque-denúncia 181.

Fonte: SSP/SE