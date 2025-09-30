Polícia procura suspeito de furtar objetos de casa de idosa em Malhador

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Malhador, está à procura de um homem suspeito de furtar a residência de uma idosa na manhã desta segunda-feira, 29, no município.

De acordo com as investigações, o suspeito se apresentou como interessado em comprar o imóvel da vítima. Durante a visita, aproveitou-se da situação para subtrair aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro, fugindo em seguida.

Imagens de câmeras de segurança levantadas pela polícia registraram a presença do autor nas ruas da cidade e estão sendo utilizadas para auxiliar na identificação do homem. No momento, a Polícia Civil realiza diligências para localizar e prender o suspeito.

A população pode colaborar com as investigações repassando informações sobre a identidade e o paradeiro do homem por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP