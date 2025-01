POLÍCIA REALIZA PERÍCIAS E INICIA LAUDOS SOBRE INCÊNDIO QUE DESTRUIU VEÍCULOS DA PREFEITURA DE POÇO VERDE

A Polícia Científica (PCi) informou, nesta terça-feira (21), que concluiu os procedimentos periciais relativos à apuração técnica e científica das causas do incêndio que destruiu diversos veículos que estavam estacionados no Centro de Comercialização da Agricultura Familiar (CECAF), pertencente à Prefeitura de Poço Verde. Agora, a PCi está procedendo com a análise dos resultados para emissão dos laudos que serão encaminhados à Polícia Civil e ao Poder Judiciário.

O incidente aconteceu entre sexta-feira (17) e sábado (18), e não houve registro de feridos. Para a ocorrência, foi designada uma equipe de peritos e papiloscopista especializados, que fizeram análises detalhadas para identificar possíveis fatores que levaram ao sinistro, incluindo falhas mecânicas, problemas elétricos ou indícios de ações criminosas.

O caso está sendo investigado por meio de inquérito instaurado pela Polícia Civil. Após a ocorrência, uma equipe do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati), da Polícia Militar, também foi deslocada para auxiliar nas diligências e garantir a segurança no perímetro onde ocorreu o fato em Poço Verde.

Logo após a identificação das chamas, o Corpo de Bombeiros atuou prontamente no controle das chamas, evitando que os danos se estendessem a outras áreas.

Após a conclusão dos laudos periciais que estão sendo confeccionados pela Polícia Científica, as informações serão encaminhadas à Polícia Civil e ao Poder Judiciário.

Fonte e foto SSP

Peritos e papiloscopistas fizeram análises detalhadas para verificar circunstâncias e causas do incêndio

