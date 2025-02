POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL APREENDE 400 KG DE MACONHA EM CAMINHÃO NA BR-101, EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma importante apreensão de drogas na tarde deste domingo, 23, durante uma ação de fiscalização na BR-101, no município de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. Aproximadamente 400kg de maconha foram localizados no interior de um caminhão baú, que trafegava pela rodovia.

A abordagem ocorreu no Km 85 da BR-101, quando os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao condutor de um caminhão Mercedes-Benz/710, de placas de Santa Catarina. Durante a vistoria minuciosa no compartimento de carga, os agentes descobriram diversas caixas contendo tabletes de uma substância que, após análise, foi confirmada como maconha.

O motorista, de 40 anos, foi imediatamente preso em flagrante. Durante a apuração, ele informou que havia saído de Florianópolis (SC) com destino a Recife (PE). A pesagem da droga revelou um total aproximado de 390kg.

A PRF encaminhou o condutor, o veículo e a droga para a Polícia Judiciária.

Fonte e foto: PRF/SE