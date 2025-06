POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM SERGIPE ALCANÇA MARCA DE 36 VEÍCULOS RECUPERADOS NOS PRIMEIROS 5 MESES DE 2025

Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Sergipe registrou, dentro do estado, um aumento na recuperação de veículos roubados, furtados ou oriundos de outras modalidades de apropriação indevida. Nos cinco primeiros meses de 2025, a PRF recuperou um total de 36 veículos, de motocicletas a automóveis de luxo, de semirreboques a ônibus. Este número representa um aumento de aproximadamente 38,4% em comparação com o mesmo período de 2024, quando 26 veículos foram restaurados pelos policiais rodoviários federais nas BRs sergipanas.

Historicamente, os automóveis são o grupo de veículos mais frequentemente recuperados. Em 2025, de janeiro a maio, esse percentual chegou a 58%, com 21 registros do total de 36 veículos retomados pela PRF em Sergipe. Quanto à localização, a maior parte é encontrada na BR-101 (20), seguida pela BR-235 (13), e os demais em estradas vicinais (3) ligadas a rodovias federais, em consequência de acompanhamento tático iniciado nas BRs.

Este resultado – de quase dois veículos recuperados por semana – reflete a intensidade das ações de fiscalização e o trabalho estratégico da PRF em pontos cruciais do estado. As abordagens e o monitoramento constante nas rodovias têm se mostrado eficazes na identificação de veículos com registro de roubo ou furto, e impede que continuem circulando ilegalmente.

O transtorno causado pela subtração de um veículo vai além do prejuízo financeiro imediato. Para muitos proprietários, especialmente aqueles que ainda pagam financiamentos, a perda do bem acarreta um impacto emocional significativo, somado à obrigação de continuar a arcar com as parcelas de um veículo que não possuem mais. A ação criminosa interrompe planos, gera insegurança e afeta diretamente a qualidade de vida das vítimas.

De acordo com o PRF André Bemmuyal, integrante do Núcleo de Operações Especiais da PRF em Sergipe, retomar um número crescente de veículos não se restringe apenas ao combate aos crimes de roubo, furto ou da apropriação indébita, mas contribui para a sensação de segurança e para o bem-estar da sociedade sergipana. “Cada carro recuperado que é devolvido ao seu legítimo dono significa a aplicação do que é justo, que é devolver ao proprietário o merecido direito de usufruto pleno do bem, muitas vezes conquistado com muito suor”.

A presença ostensiva nas rodovias é composta por agentes experientes, que dominam técnicas de análise dos sinais identificadores dos veículos, o que torna mais eficiente a complexa tarefa de detectar alguma irregularidade. O esperado, com a fiscalização reforçada, é aumentar as chances de localização dos veículos subtraídos e, com isso, desestimular a ação de criminosos.

Para auxiliar neste trabalho, a PRF reforça a importância da utilização do Sistema Nacional de Alarmes (SINAL PRF). Em caso de roubo ou furto de veículo, o cidadão pode registrar a ocorrência de forma rápida e online através da plataforma, que é imediatamente transmitida aos agentes da Polícia Rodoviária Federal que estão em um raio de até 100 quilômetros do local da ocorrência. Quanto mais rápido é feita a denúncia, maior a probabilidade de recuperação do veículo. A PRF alerta que, além do acionamento via SINAL PRF, é indispensável o registro da ocorrência na Polícia Civil.

