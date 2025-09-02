POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL ENCONTRA COCAÍNA DENTRO DO ESTEPE DE UM CARRO EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta segunda-feira (1º), cerca de 5,6 quilos de cocaína na BR-235, em Nossa Senhora do Socorro.

A ação foi conduzida pelo Núcleo de Operações Especiais da PRF, que realizava atividades de combate ao crime na região.

Durante abordagem a um veículo, os agentes localizaram seis sacos com papelotes com cocaína prontos para consumo, além de dois tabletes do entorpecente escondidos dentro de um estepe no porta-malas.

O material estava escondido dentro do estepe, no porta-malas do carro. Um homem foi detido em flagrante e toda a droga apreendida foi encaminhada à polícia judiciária.

Com informações e foto da PRF