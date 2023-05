Policia Rodoviária Federal flagra dois condutores dirigindo embriagados em Aracaju e Rosário do Catete

Durante o final de semana, nos municípios Rosário do Catete e Aracaju, policiais rodoviários federais flagraram dois motoristas dirigindo embriagados.

No final da tarde desse domingo (14), os policiais faziam trabalho de ronda no km 63 da BR-101, quando abordaram o condutor de um veículo Honda/City, com placas de Sergipe, que tentou fugir, mas foi alcançado.

O homem, que apresentava hálito etílico e vermelhidão nos olhos, se submeteu à realização do teste de alcoolemia que resultou o teor alcoólico de 0,56 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões).

Também foi constatado, através de consultas aos sitemas operacionais, que o infrator não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Pouco tempo depois, outra equipe PRF realizava o trabalho de fiscalização no km 3 da BR-235, quando deu ordem de parada ao condutor de um veículo Fiat/Palio, com placas de Sergipe. Houve comprovação da embriaguez, após realização do teste de alcoolemia, que resultou o teor alcoólico de 1,01 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões).

Os dois condutores foram detidos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil dos municípios.

Com informações e foto da PRF