POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL INICIA A OPERAÇÃO CARNAVAL 2025 COM FISCALIZAÇÕES NAS RODOVIAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, nesta segunda-feira (24), a Operação Carnaval 2025, que segue até o dia 7 de março. A ação vai contar com reforço no efetivo e intensificação das fiscalizações em pontos estratégicos das rodovias federais durante o feriado.

Entre as ações realizadas pelas equipes, estão a fiscalização de velocidade, o combate à embriaguez ao volante, a fiscalização de ultrapassagens indevidas e do transporte de passageiros e carga, além do atendimento às ocorrências de trânsito.

A PRF orienta que os motoristas redobrem a atenção nas rodovias, seguindo as regras de trânsito, respeitando os limites de velocidade e não ingerindo bebidas alcoólicas antes de dirigir.

De acordo com a PRF, é importante que os motoristas realizem a manutenção dos veículos, a partir da verificação de itens como sistema de iluminação e freios, estado dos pneus, limpadores de para-brisa, entre outros.

Em caso de acidente ou emergência, a PRF pode ser acionada pelo telefone 191 ou, presencialmente, em uma das unidades operacionais ou equipes no trecho.

Com informações da PRF