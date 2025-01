PC tenta localizar homem que invadiu casa de mulher de 72 anos pela 3ª vez no 18 do Forte, em Aracaju

A policia civil está tentando localizar um homem que invadiu a casa de uma mulher de 72 anos, pela terceira vez.

Após as investidas, uma câmara de segurança foi instalada e gravou o momento da invasão que ocorreu na residência da idosa no Bairro 18 do Forte, em Aracaju.

A vitima disse que o elemento invadiu a casa e levou cerca de dois mil reais, anel de ouro, diversos pertences, cartões de crédito, e que ele tentou realizar compras em nome dela.

Familiares da idosa relataram que por conta dos constantes furtos, eles instalaram câmeras de segurança, cerca elétrica e alarme, porém isso não foi o suficiente para impedir a ação do elemento que continua foragido.

Quem tiver informações sobre o caso ou a localização do individuo pode ligar para o telefone 181.

Foto arquivo pessoal