POLICIAIS CIVIS DE SERGIPE INTEGRAM EQUIPE DA FORÇA NACIONAL EM MISSÃO HUMANITÁRIA NO RIO GRANDE DO SUL

Dois policiais civis de Sergipe estão atuando na missão humanitária da Força Nacional no Rio Grande do Sul. Vagner Medeiros, integrante da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), está alocado em São Leopoldo (RS), enquanto que Elisangela da Silva Brito, da Delegacia de Roubos e Furtos (Derof), foi designada para Canoas (RS). Ambos possuem formação especial para atuação em operações da cooperação nacional.

O policial civil Vagner Medeiros narrou que a equipe a qual ele integra foi designada para atuar em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. “Inicialmente, nós íamos fazer a segurança dos barcos e lanchas de salvamento, pois há ameaças de grupos criminosos nos bairros alagados. Além disso, estão ocorrendo também assaltos a residências”, explicou.

Agora, a equipe da qual Vagner Medeiros faz parte está atuando no patrulhamento das ruas e dos abrigos de socorro às pessoas. “Então, nos foi solicitado que fizéssemos também o apoio aos abrigos para que se levasse a segurança àqueles locais. Aqui, em São Leopoldo, estamos dando esse apoio aos abrigos, fazendo rondas e conversando com os coordenadores dos locais e com as pessoas abrigadas”, complementou.

Além do policiamento que visa garantir a segurança pública em bairros afetados pelas enchentes, a equipe que Vagner Medeiros integra também vem atuando em escolta de doações, como de medicamentos. “E também fazendo o embarque e desembarque de lanchas nos locais em que irão atuar, juntamente com bombeiros do Rio Grande do Sul e da Força Nacional”, relatou.

E essa missão de segurança está sendo reconhecida pela população e ocorre em apoio às unidades policiais que atuam em São Leopoldo. “Em conjunto com a delegacia local, com a Draco e com a Brigada Militar. As pessoas nas ruas estão muito agradecidas com a nossa presença, pois estamos passando uma sensação de segurança. O pessoal vem agradecendo a nossa vinda para cá”, concluiu Vagner Medeiros.

Fonte e foto SSP