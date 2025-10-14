POLICIAIS DA FORÇA TÁTICA FRUSTRA TENTATIVA DE ROUBO E PRENDE HOMEM SUSPEITO EM FLAGRANTE EM SOCORRO

Uma ação rápida da Polícia Militar de Sergipe, por meio da Força Tática do 5º Batalhão, resultou na prisão de um homem suspeito de tentativa de roubo na tarde desta segunda-feira (13), no Conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com informações de populares, o suspeito tentou roubar uma motocicleta modelo Titan, de cor preta, mas foi impedido por moradores do local e empreendeu fuga. imediatamente a Polícia Militar foi acionada e o suspeito que tentou escapar pulando pelos telhados das casas, foi rapidamente interceptado e detido pelos policiais.

Durante a ocorrência, os militares constataram que o homem detido também fazia uso de um veículo modelo Classic, de cor bege, no qual foram encontrados diversos equipamentos eletrônicos e placas de computador de origem duvidosa.

Todo o material apreendido, juntamente com o suspeito e a vítima, foi encaminhado à delegacia plantonista para as providências cabíveis.

Com informações e foto da PM