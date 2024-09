Policiais da Segurança Institucional do MPT-SE participam de curso

Curso de instrução de tiro foi ministrado por agentes da PRF

Os policiais que integram a Secretaria Regional de Segurança Institucional (SRSI) do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) participaram, nesta sexta-feira (27), do curso de instrução de tiro, na Academia de Polícia Civil de Sergipe (Acadepol).

A capacitação, realizada pela Polícia Rodoviária Federal de Sergipe (PRF/SE), é fruto de uma parceria entre as instituições e tem o objetivo de atualizar conhecimentos e preparar os agentes para operações e outras ações no estado. “A participação dos nossos agentes é fundamental. Há uma parceria nacional entre o MPT e a PRF, para realizar cursos de qualificação. Como nós portamos arma de fogo e somos responsáveis pela segurança institucional, precisamos estar preparados para qualquer eventualidade”, explicou o policial Marcos Tavares, chefe da SRSI em Sergipe.

O procurador-chefe do MPT-SE, Márcio Amazonas, esteve na Acadepol e acompanhou parte do treinamento.

O curso inclui orientações teóricas e práticas, com tiros a seco e uso de projéteis. De acordo com o inspetor Marcos Mendonça, treinar os agentes da PRF é uma obrigação legal, prevista em portaria do Ministério da Justiça. “Os operadores de armamento precisam estar prontos. Sempre dizemos que eles são treinados para o uso das armas e o ideal é que elas não sejam utilizadas. Mas, se surgir uma situação, dentro da legalidade, que seja necessário o uso do armamento, que ocorra da maneira mais segura e eficiente possível”, ressaltou.

Texto e Foto: Lays Millena Rocha