BPRv apreende 21,3 kg de maconha e 5,15 kg de haxixe, no Mosqueiro

Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) apreenderam no final da tarde desta sexta-feira (04), mais de 26 quilos de drogas na rodovia SE-100, próximo à ponte Joel Silveira, no bairro Mosqueiro, em Aracaju.

Durante a ação, os policiais abordaram um veículo Corolla, de cor preta, e no carro foi encontrado com o condutor uma grande quantidade de substâncias entorpecentes em tabletes que, segundo ele, foram trazidas de Salvador/BA.

O condutor alegou ser motorista de aplicativo e negou conhecer o material que estava transportando, afirmando ter pego essa encomenda em Salvador/BA para entregar nas proximidades da Av. Melicio Machado na capital, sem informar o nome do recebedor.

Ao todo foram apreendidos 26,45 kg, sendo 21,3 kg de maconha e 5,15 kg de haxixe. As drogas tinham como destino da capital sergipana.

Com informações e foto da PMSE/CPMI/BPRv/Jaguar Comando, Supervisão e 60