POLICIAIS DO COPE PRENDEM EM ARACAJU HOMEM FORAGIDO CONDENADO POR TORTURA CONTRA O PRÓPRIO FILHO, EM AL

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), localizaram e prenderam, nesta segunda-feira (14), um homem de 61 anos condenado pelo crime de tortura praticado contra o próprio filho. O crime ocorreu em 2004, em Maceió (AL).

De acordo com os policiais, o foragido foi localizado no bairro 18 do Forte, na capital sergipana, onde foi cumprido o mandado de prisão definitiva expedido pela Justiça alagoana.

Após a detenção, o homem foi conduzido à unidade policial e permanece à disposição do Poder Judiciário. Ele deverá passar por audiência de custódia.

A Polícia Civil reforça a importância da participação da população no combate à criminalidade. Informações e denúncias sobre foragidos da Justiça e outras práticas criminosas podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte SSP