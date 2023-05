Policiais do Cope prendem integrantes de associação criminosa que roubou agência bancária em Lagarto

O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com o apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), realizou no início da manhã desta sexta-feira, 19, operação para cumprir mandados de prisão contra três homens envolvidos em roubo ocorrido no interior de agência bancária, no município de Lagarto. O trio foi localizado em Lagarto e Nossa Senhora do Socorro.

As investigações apontaram que o grupo faz parte de uma associação criminosa e que um dos envolvidos participou do assalto utilizando arma de fogo. De acordo com as informações levantadas, um dos suspeitos é proprietário de um correspondente bancário e cooptou os outros para realizarem um roubo no momento em que várias pessoas depositavam dinheiro na agência central do município de Lagarto.

O crime ocorreu em 10 de abril deste ano. No dia 27 do mesmo mês, um dos investigados chegou a ser preso pelo crime, mas também pelo envolvimento em vários roubos a motos em Itaporanga D’Ajuda.

Com a ação desta sexta, todos os presos estão à disposição do Poder Judiciário para o andamento do processo. As investigações continuam em andamento para prender os demais integrantes da associação criminosa.

Com informações e foto da SSP