Core prende em Aracaju, um homem condenado por latrocínio ocorrido em 2004, em São Cristóvão

A Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil de Sergipe, prendeu nesta sexta-feira (4), no bairro Siqueira Campos, em Aracaju, um homem condenado por latrocínio, ocorrido no ano de 2004. A prisão foi realizada por volta das 6h30 e o investigado foi encaminhado à Central de Flagrantes.

De acordo com as informações policiais, no dia do ocorrido, a vítima foi atraída por dois homens, entre eles, o condenado, para um areal nas proximidades da rodovia João Bebe Água, em São Cristóvão. Eles haviam ingerido bebida alcoólica em um bar e, com o pretexto de continuar a confraternização, levaram a vítima ao local isolado, onde cometeram o crime com o objetivo de roubar seus pertences, como cartão bancário, corrente e outros objetos pessoais.

O foragido foi localizado nesta sexta-feira pelos agentes da Core, após um trabalho de inteligência que resultou no cumprimento do mandado de prisão. Ele foi apresentado na delegacia e está à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

A Polícia Civil reforça que denúncias sobre foragidos da Justiça ou autores de crimes podem ser feitas de forma anônima e segura por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Com informações da SSP