Policiais do CPMC apreendem 16,4 quilos de Maconha em Socorro

Equipes policiais do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC) efetuaram a prisão de um indivíduo de 35 anos e apreenderam 16,4 quilos de maconha, uma bag que armazenava o entorpecente, uma motocicleta e um rolo de papel filme.

Os policiais efetuaram a ação na tarde desta terça-feira (23), no mutirão, no Conjunto João em Alves, em Nossa Senhora do Socorro.

Os Militares do CPMC, seguindo diretrizes operacionais do Comando Geral, realizavam rondas pelo Mutirão do Conjunto João Alves, quando avistaram um indivíduo, com uma mochila, do tipo bag térmica, nas costas, que ficou bastante nervoso com a presença policial.

O comportamento chamou a atenção dos militares que realizaram uma aproximação, deram ordem de parada, antes do suspeito funcionar a motocicleta, e procederam com uma abordagem policial, que encontrou 16,4 quilos de maconha na mochila que o mesmo carregava.

O indivíduo foi preso e conduzido para o Departamento de Narcóticos – DENARC, juntamente, com o entorpecente, a motocicleta e a bag que foram apreendidos na ocorrência.

Fonte e foto CPMC