Policiais do CPMC são acionados para atender ocorrência de briga de casal e acabam apreendendo 8kg de maconha

Policiais do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC) apreenderam nesta quarta-feira (28), oito quilos de maconha, divididos em 9 tabletes. A apreensão aconteceu no conjunto Taiçoca, em Nossa Senhora do Socorro.

Militares do CPMC realizavam policiamento preventivo com abordagens e ação de presença pelo município de Nossa Senhora do Socorro, quando foram atender uma ocorrência registrada no CIOSP relacionada a Lei Maria da Penha na região do Conjunto Taiçoca.

Os policiais deslocaram-se ao endereço da denúncia, não encontraram ninguém, mas foram alertados por populares que, realmente, o casal que morava no local tinham um histórico de trocarem, constantemente, agressões e que poderia haver alguma vítima de violência doméstica nas imediações da região.

Os militares então começaram a fazer uma varredura que não encontrou o casal, mas localizou, aproximadamente, 8 quilos de material entorpecente do tipo maconha, dividido em tabletes e uma balança de precisão.

O material entorpecente foi apreendido juntamente com a balança de precisão e levado para a Central de Flagrantes, onde todas as demais medidas legais foram tomadas.

Em virtude das festividades juninas, o policiamento na região de Nossa Senhora Socorro foi reforçado para aumentar a sensação de segurança e o combate ao crime.

Foto PM/SE

Colaboração do PM Aroaldo Alves