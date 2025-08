POLICIAIS DO GETAM PRENDEM UM HOMEM VENDENDO DROGAS NA PRAÇA ALMIRANTE TAMANDARÉ, EM ARACAJU

Policiais militares do Getam prenderam nesta sexta-feira (01), um homem por suspeita de tráfico de drogas no Centro de Aracaju.

O flagrante aconteceu após o acionamento do Ciosp sobre uma denúncia de tráfico de drogas na Praça Almirante Tamandaré, e, no local, os militares notaram quando um homem, bastante nervoso, jogou dois cigarros no chão.

O suspeito caminhou em sentido contrário e colocou um embrulho contendo quatro cigarros e vinte porções de maconha atrás de uma árvore. Além da droga, também foi apreendida a quantia de R$ 130,00 em cédulas fraciondas.

O suspeito e os materiais foram encaminhados à Central de Flagrantes.

Com informações e foto da PM/SE