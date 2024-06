POLICIAIS MILITARES DE SERGIPE CAPACITAM AGENTES DE SEGURANÇA DE OITO ESTADOS, DURANTE CURSO EM SC

Policiais militares de Sergipe se destacam como instrutores da 7ª Edição do Curso de Contramedidas, promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), na cidade de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina. Até este sábado (22) o curso vai capacitar agentes de segurança pública que atuam no combate ao crime organizado e na repressão aos crimes transnacionais em regiões de fronteiras e divisas do país.

Desde a última terça-feira (18), o sargento João Heleno e o cabo Carlos Vinicius, militares sergipanos, estão atuando em Santa Catarina, a serviço da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública do MJSP.

Durante 40 horas/aulas, ministradas nas dependências do 9° Comando Regional de Polícia Militar de Fronteira da PMSC, os policiais da PMSE compartilharão técnicas de defesa pessoal que possibilitem o domínio e a contenção de situações que envolvam ameaça contra a integridade física e a vida dos operadores de segurança pública, do agressor e de terceiros, por meio de quaisquer instrumentos ou por ataques corporais.

Participam da capacitação profissionais de oito estados da federação que compõem o sistema Único de Segurança Pública.

Vale ressaltar que tanto o sargento Heleno quanto o cabo Carlos Vinicius, se especializaram em defesa pessoal no Centro de Lutas da Polícia Militar de Sergipe. Dessa maneira, eles estão compartilhando técnicas modernas e eficientes de defesa pessoal, imobilização tática e algemação policial, que foram aprimoradas e comprovadas ao longo de vários anos de experiência com o sargento Élvio Marcelo, no Centro de Ensino e Instrução da PMSE.

Fonte: Ascom PMSE