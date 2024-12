POLICIAIS MILITARES PRESTAM ATENDIMENTOS INICIAIS EM PARTO DE EMERGÊNCIA DURANTE EVENTO DE NATAL

Policiais militares demonstraram preparo e altruísmo ao auxiliarem uma gestante em trabalho de parto durante o evento “Natal Iluminado 2024”, realizado na Praça Fausto Cardoso, em Aracaju.

Na noite desse domingo (22), a equipe formada pelo sargento Carlos Magno e os soldados Robson Andrade e Diogo Souza estava em patrulhamento quando percebeu que uma mulher apresentava sinais de mal-estar.

Ao se aproximarem, os policiais constataram que a bolsa gestacional havia rompido e iniciaram os procedimentos básicos para a assistência inicial do parto. A rápida ação dos agentes foi fundamental até a chegada da equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que realizou o parto com sucesso.

O bebê, batizado de Davi, nasceu em plena Praça Fausto Cardoso, tornando-se um símbolo de esperança e alegria em meio às festividades natalinas. Segundo os médicos, a intervenção inicial dos policiais foi crucial para garantir o bem-estar da mãe e da criança.

A história de Davi reflete o compromisso das forças de segurança com a comunidade, indo além de suas atribuições habituais e demonstrando empatia e preparo para situações inesperadas.