POLICIAIS MILITARES REENCONTRAM FAMILIARES DE CRIANÇA SALVA DE ENGASGO DURANTE RONDA EM ARACAJU

Depois do atendimento à ocorrência que representou o salvamento da vida do pequeno Lorenzo, a equipe policial do 1º Batalhão da Polícia Militar (1º BPM) visitou a família na última sexta-feira (27). A atuação dos militares demonstrou o preparo e altruísmo da equipe policial, a qual agiu prontamente para salvar a vida do pequeno Lorenzo. A ocorrência foi detalhada pelos policiais que atuaram na missão.

Representando os militares que participaram da missão, o sargento Alex Lima relembrou que a equipe estava patrulhando em escala extra, quando foi solicitada pelo senhor Gabriel, o pai do Lorenzo. “A princípio, pensamos que teria sido um roubo, mas, ao desembarcarmos, identificamos a senhora Cristina com o filho. Ela estava muito preocupada com a situação do Lorenzo, que já estava com coloração arroxeada”, rememorou.

Ainda no local da ocorrência, a senhora Cristina entregou a vida do seu filho Lorenzo nas mãos da equipe policial. “Foi uma ocorrência complexa, porque fomos parados no meio da rua, onde tinha a passagem de veículos, e o atendimento ao Lorenzo, graças a Deus, foi com grande êxito. Nós conseguimos desobstruir as vias aéreas, e a equipe o levou rapidamente à Unidade de Pronto Atendimento”, relembrou o sargento.

Agora, com o pequeno Lorenzo a salvo, a senhora Cristina agradeceu o empenho dos policiais militares. “Foram anjos. É muito gratificante ver esse trabalho da polícia, porque hoje em dia, as pessoas não prestam esse amor que eles tiveram com meu filho. O policial salva vidas”, enfatizou o agradecimento, já com o pequeno Lorenzo nos braços, alegre e brincando durante o encontro com os policiais.

Para o militar, a ocorrência representou uma das essências do trabalho da segurança pública que é o de salvar vidas. “A nossa missão policial militar é árdua, mas gratificante. É uma benção você ver o ser humano entregar a vida do seu filho para que a gente o salve. Eu que sou pai, que sou filho, tenho esse ensinamento no fundo do meu coração, e é gratificante para nossa atividade policial militar”, evidenciou o sargento Alex Lima.

Texto e foto SSP