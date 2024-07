POLICIAIS MILITARES FLAGRADOS AGREDINDO COM CACETETES FOLIÕES QUE DANÇAVAM DURANTE FESTA EM CAPELA

Durante a festa do Mastro em Capela, no último domingo (31), três policiais militares foram flagrados agredindo, com cacetetes, foliões que dançavam na lama durante o evento.

Imagens compartilhadas nas redes sociais, mostra o momento em que quatro pessoas foram atingidas, entre elas, um homem que estava acompanhado de uma criança.

Em nota, a Polícia Militar informou que o vídeo será “cuidadosamente” analisado e que, caso seja constatado que as agressões foram praticadas por policiais, estes “serão identificados e submetidos a legislação pertinente para devida correção de atitudes”.

A nota continua e diz que “a Corporação ofertou segurança pública durante os mais de trinta dias de celebração aos Santos Juninos sem intercorrências e dúvidas sobre a atuação policial. Lamentavelmente no último dia dos festejos em Capela, um vídeo circula exibindo atitudes equivocadas e inadequadas aos protocolos institucionais”. Conclui afirmando que “constantemente em capacitação e ante a proximidade dos festejos juninos proporcionou para toda tropa Curso de Patrulhamento em Eventos Artísticos, culturais e religiosos”.

Imagem retirada do vídeo