Policiais penais de Sergipe recebem nova identidade funcional

Policiais Penitenciários de Sergipe agora contam com uma nova identificação funcional. O documento, válido em todo o território nacional, foi instituído pelo Decreto nº 453, de 16 de outubro de 2023, autorizando o Conjunto de Identificação Funcional dos Integrantes da Polícia Penal do Estado. Até o momento, 211 carteiras funcionais foram confeccionadas, sendo que 114 já foram entregues e 97 estão em processo de despacho.

O processo de emissão das novas identidades teve início em junho, marcado pela entrega simbólica de duas unidades durante a solenidade de formatura de 98 policiais no curso de pós-graduação em Direitos Humanos e Execução Penal. O documento é emitido pela Secretaria de Justiça e de Defesa do Consumidor (Sejuc) em colaboração com a Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp), através do Instituto de Identificação.

Para a secretária de Justiça, Viviane Pessoa, a nova identidade funcional destaca a importância que a categoria possui no âmbito da segurança pública do estado. “A entrega da nova identidade funcional dos policiais penais de Sergipe é mais um compromisso assumido pelo Governo do Estado que está sendo cumprido nesse processo de valorização e fortalecimento do sistema penitenciário sergipano. Ficamos felizes por este momento tão simbólico e representativo para toda categoria”, enfatiza.

Integrante do Grupo de Operações Penitenciárias (Gope), Stephany Gomes foi uma das contempladas com a entrega do novo documento. Ela afirma que a carteira funcional vai garantir maior segurança na execução do trabalho. “Este documento vem para facilitar a nossa identificação perante as outras forças policiais, bem como melhorar a portabilidade do armamento, proporcionando maior segurança na condução do exercício de nossa função”, enfatizou a policial penal.

Novidades

As novas carteiras funcionais contam com elementos de segurança e tecnologia, incluindo a identificação com QR Code, ferramenta que visa facilitar o acesso rápido às informações do servidor, seja em operações ostensivas, em serviços administrativos ou em serviço sem o uso do fardamento.

Outra novidade, segundo a diretora da Escola de Gestão Penitenciária (Egesp), foi a criação de um software para a coleta e gerenciamento dos dados dos servidores. “Antigamente, esse trabalho era feito manualmente, o que nos impossibilitava de coletar o que de fato era necessário, a exemplo das digitais. A partir dessa nova solução, foi possível otimizar todo processo em uma estrutura confiável”, comentou.

Etapas

Para aquisição da nova carteira funcional, é necessário o cumprimento de três etapas: envio do requerimento administrativo; conferência de dados e coleta de biometria; e, por fim, validação das informações e inserção dos elementos de segurança e emissão do documento.

Mais informações sobre o processo de solicitação da nova carteira de identidade funcional podem ser obtidas via telefone, por meio do (79) 99123-0040 ou também pelo canal da Egesp no Instagram (@egesp.sergipe).

Foto: Ascom Sejuc