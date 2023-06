Policiais penais sergipanos se formam em curso de Cinotecnia

Dois policiais penais sergipanos concluíram o curso de Cinotecnia, na Academia de Polícia Penal (Acadepol) do Mato Grosso. O curso consistiu no desenvolvimento do conjunto de técnicas de treinamento de cães para operações de segurança pública. Os profissionais, que já possuem experiência com o trabalho com os cães, utilizarão técnicas aprendidas para atuar no sistema prisional.

De acordo com a diretora da Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe (Egesp), Andrea Andrade, a conclusão do curso vem agregar à formação profissional dos policiais penais. “Além proporcionar mais conhecimento para os nossos policiais penais, especificamente desses dois policiais penais que realizaram o curso no Mato Grosso e que já possuem experiência com cães, esse curso também fará com que eles tenham mais técnica para o treinamento e condução de cães durante os trabalhos específicos no nosso sistema prisional”, comentou a diretora.

Cinotecnia é a ciência responsável pelo estudo da anatomia, comportamento, psicologia e outras especificidades relacionadas aos cães. Por isso, os policiais penais sergipanos Laira de Oliveira e Nilson Aragão passaram por aulas sobre diferentes assuntos, com o objetivo de entender melhor as técnicas de treinamento e manejo de cães para operações policiais.

“O uso de cães no sistema penal já é uma realidade em muitos estados brasileiros e Sergipe ainda utiliza em todas as unidades. Por isso, foi realizado um estudo com a Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe e a Secretaria de Justiça e Defesa do Consumidor para que nós pudéssemos ter cães de intervenção, de guarda e proteção, e de faro no nosso sistema prisional. Isso resultou na nossa ida para o Mato Grosso para a realização desse curso de Cinotecnia, que foi muito proveitoso”, acrescenta a policial penal Laira de Oliveira.

Ainda segundo a diretora da Egesp, a ideia é que esses policiais se tornem multiplicadores de conhecimento aqui em Sergipe e que, assim, a atuação com cães no sistema prisional seja institucionalizada, fortalecendo, ainda mais, a Polícia Penal sergipana.

Foto: Ascom Sejuc