Policial civil mata esposa e em seguida morre após colisão em rodovia

A Policia Civil confirmou neste domingo (26) sobre uma ocorrência que vitimou Caroline Araújo Hardman, de 40 anos e o policial civil Elinaldo Cabral Dantas, de 47 anos.

A PC informou ainda que as primeiras informações chegaram ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) por volta das 19h, relatando que Caroline teria sido atingida por arma de fogo após uma discussão com Elinaldo, no bairro Farolândia, em Aracaju.

Sem seguida, segundo a PC, ele colocou a vítima no veículo e dirigiu até a BR 101, na altura entre as cidades de Maruim e Rosário do Catete, onde uma ocorrência foi registrada em uma colisão entre o carro dirigido pelo agente e uma carreta.

A Polícia Militar foi acionada inicialmente na ocorrência da Farolândia e acionou outras equipes imediatamente. Depois do registro da colisão entre o veículo dirigido pelo policial e a carreta, o Samu, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados e, pouco depois, os óbitos foram confirmados.

O Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal foram acionados para verificar detalhes no local da ocorrência.

Todas as informações e resultados dos laudos periciais serão repassadas para a equipe que investigará a ocorrência.

A Polícia Civil lamenta profundamente o caso e tomará as providências para acolher os familiares.

Com informações da PC/SE