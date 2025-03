PM acusado de torturar e espancar um motoboy na cidade de Propriá é condenado e pode perder a farda

Um Policia Militar, acusado de torturar e espancar motoboy em Propriá, após ser acusado de furto de uma arma, é condenado em regime semiaberto e pode perder a função pública.

Entenda o caso – à época, o militar teve sua arma da corporação furtada de dentro da sua casa e suspeitou teria sido o motoboy, que à época era seu amigo e frequentava a residência. Em seguida, policial chegou a aprender o motoboy e levá-lo para a delegacia do município.

No decorreu das investigações, foi descoberto que o autor do crime teria sido o sobrinho do próprio militar que teria furtado a arma, e que posteriormente foi devolvida.

O fato teve grande repercussão na cidade de Propriá bem como em todo o estado de Sergipe, após a divulgação em toda imprensa.

Após as agressões, o motoboy fez exame de corpo delito, enquanto estava em cadeira de rodas no IML e posteriormente ele foi para corregedoria da PM.

Ao ser ouvido em juízo, o motoboy confirmou as agressões que sofrera, relatando inclusive que devido às agressões, defecou na roupa no dia do ocorrido.

A sentença ainda cabe recurso, porém se for confirmada, o policial pode perder a farda após a sentença transitar em julgado, mas que somente agora foi expedida a intimação.