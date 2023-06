Policial militar é condenado a 12 anos de prisão por matar um policial civil em 2017, em Aracaju

O policial militar Alberto Silva Santos, acusado de matar o policial civil Wilson Oliveira dos Santos, durante uma discussão, próximo à Assembleia Legislativa, em setembro de 2017, foi condenado a 12 anos de prisão, por homicídio qualificado. A motivação teria sido uma discussão entre os dois homens.

O julgamento terminou noite dessa terça-feira (27), após júri popular realizado na 5ª Vara Criminal do Fórum Gumercindo Bessa, em Aracaju. Antes da sentença, familiares de Wilson acompanharam o julgamento e pediram justiça.

A sentença determinou ainda a expulsão do réu dos quadros da força policial. “Considerando que a pena total aplicada é superior a 04 (quatro) anos e, sendo acusado o policial militar, declaro a perda do cargo, nos termos do art. 92. I, ‘b’ do Código Penal, uma vez que, exercendo o réu atividade policial e, por conseguinte, tendo a sociedade nele depositado confiança para a sua proteção, a sua exclusão dos quadros da polícia se mostra necessária em razão da incompatibilidade da gravidade do fato por ele praticado e o exercício da função”, determina a sentença

Entenda o caso – O policial civil Wilson Oliveira, de 51 anos, foi baleado pelo militar no dia 29 de setembro de 2017 e morreu nas proximidades da Praça Fausto Cardoso, na capital.

À época do crime, ele chegou a ser preso, mas passou a responder em liberdade após dois meses.