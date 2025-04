PM é preso por tentativa de homicídio em uma casa de festas em Aracaju

Um policial militar foi preso suspeito de tentativa de homicídio em uma casa de festas localizada no Bairro Atalaia, em Aracaju, neste sábado (26).

As informações são de que houve uma confusão entre um policial e outro homem. O policial teria efetuado um disparo de arma de fogo, que acabou atingindo o amigo do homem envolvido na desavença. A vitima é um homem de 41 anos.

O homem baleado foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), onde permanece internado e estável.

O PM foi detido por uma equipe da Força Tática do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) e o auto da prisão foi efetuado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Em seguida ele foi levado para o Presídio Militar de Sergipe (Presmil), passou pela audiência de custódia e foi solto.

O organização do evento divulgou uma nota em suas redes sociais informando que contava com segurança particular, revista, controle de acesso e desarmamento. “A organização do evento lamenta profundamente o ocorrido e está dando toda a assistência à vítima e colaborando integralmente com a polícia para esclarecer os fatos. Medidas adicionais de segurança estão sendo estudadas”.

