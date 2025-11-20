POLICIAL MILITAR, FILHO DO COMANDANTE DO CPMC, MORRE EM ACIDENTE NA RODOVIA SE-065, EM SÃO CRISTÓVÃO

Morreu na madrugada desta quinta-feira (20), vitima de um acidente automobilístico, o soldado da Policia Militar, Thiago Rocha de Melo, de 27 anos, filho do Coronel PM George Melo, Comandante do CPMC.

As informações são de que Rocha teria perdido o controle da direção do carro e colidiu contra um poste na rodovia SE-065, no município de São Cristóvão.

Com o impacto, devido a gravidade dos ferimentos ele não resistiu e morreu no local.

Equipes do CBM, da PM e do Samu estiveram no local e atenderam a ocorrência.

O velório será realizado na Osaf, em Aracaju, e o sepultamento às 17h no Cemitério São João Batista, no Bairro Ponto Novo.

Foto arquivo pessoal