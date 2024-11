POLICIAL  PENAL DE SERGIPE É MORTO A TIROS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA, EM ALAGOAS; NINGUÉM FOI PRESO

A Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor (Sejuc) confirma o falecimento do policial penal Joel Maurício dos Santos, de 30 anos. O profissional foi vítima de um atentado praticado por criminosos na tarde desta sexta-feira, 1°, no Povoado Capim, zona rural do município de Lagoa da Canoa, região agreste de Alagoas.

O policial penal que estava de folga, foi alvejado por disparos de arma de fogo efetuados por indivíduos que ocupavam um veículo Fiat Argo, de cor prata.

Um segundo homem que também estava no local teria ficado ferido em decorrência dos disparos efetuados pelos criminosos. Ele foi socorrido por uma ambulância até o Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca/AL, mas seu estado de saúde ainda é desconhecido.

Várias equipes das polícias Militar e Civil dos estados de Sergipe e Alagoas estão em diligências na tentativa de capturar os criminosos. As circunstâncias do crime serão investigadas pela Polícia Civil de Alagoas.

Joel Maurício ingressou na Polícia Penal em setembro de 2021 e atualmente estava lotado no Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (Copemcan), em São Cristóvão.

Com informações da SEJUC

Sindicato dos Policiais Penais de Sergipe emite nota sobre o caso

O Sindicato dos Policiais Penais de Sergipe (Sindppen/SE) vem, por meio desta, informar à categoria que tomou conhecimento do falecimento do policial penal Joel Maurício dos Santos, morto por tiros de arma de fogo na tarde desta sexta-feira (01), no estado de Alagoas.

Segundo as informações iniciais que chegaram ao Sindicato, os suspeitos da morte de Maurício estavam em um Fiat Argo e, após o ocorrido, fugiram.

O Sindppen/SE informa que já está em contato com a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) e com a Secretaria de Justiça (Sejuc) para auxiliar nas medidas necessárias.

Ainda, aproveitamos para cobrar celeridade na conclusão deste caso, para que a autoria do crime seja identificada o quanto antes e que a justiça seja feita.

O Sindppen se solidariza com a família e amigos de Joel Maurício neste momento tão difícil e estende as condolências a todos que eram próximos ao policial penal.

Fonte: SINDPPEN/SE