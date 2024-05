Polícias Civil e Militar buscam localizar o homem procurado por feminicídio em Canindé

Desde a manhã desta sexta-feira (10), a Delegacia de Polícia Civil de Canindé e o 4° Batalhão de Polícia Militar procuram pelo suspeito do feminicídio ocorrido nas primeiras horas de hoje, na Avenida Paulo Afonso, bairro trevo, na cidade de Canindé. Denúncia sobre o paradeiro do responsável pelo ato pode ser repassada ao 181.

Segundo informações policiais, os primeiros levantamentos aponta Italo Reina Souza Ribeiro com suspeito do crime. Ele é ex-companheiro da vítima, e, embora o relacionamento já tivesse chegado ao fim, os dois continuavam vivendo sob o mesmo teto, até Italo encontrar uma nova moradia.

Na madrugada desta sexta-feira, conforme relatos de populares que presenciaram o fato, Italo teria entrado dentro de sua residência para pegar uma faca, e, logo em seguida, foi ao encontro da vítima, que tentou fugir, mas não conseguiu.

A mulher foi assasinada em via pública, com diversos golpes de arma branca, diante da sua mãe, que pediu várias vezes para o homem cessar a ação delituosa. Após o delito, o investigado retornou à residência em que vivia e depois fugiu.

A Polícia Civil e Militar seguem em diligências ininterruptas e solicitam informações da população sobre o pareadeiro de Italo. Qualquer informação que contribua com a resolução do caso pode ser repassada através do Disque-Denúncia (181), o sigilo da fonte é garantido.

Fonte e foto SSP