POLÍCIAS CIVIL E MILITAR CUMPREM MANDADOS DE BUSCA EM MONTE ALEGRE E PRENDEM HOMEM POR TRÁFICO DE DROGAS

Polícia Civil, por meio da Delegacia de Monte Alegre, com o apoio da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar, cumpriu dois mandados de busca e apreensão contra investigados por tráfico de drogas no município.

A operação resultou na prisão em flagrante de um homem e na apreensão de drogas e outros materiais ilícitos.

Durante a ação, as equipes localizaram substâncias análogas à cocaína, um simulacro de arma de fogo, dinheiro em espécie e um veículo automotor. O investigado foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo o delegado Artur Herbas, responsável pelo caso, a operação foi resultado de levantamentos realizados para combater o tráfico de drogas na região. “A Polícia Civil está atenta a este tipo de prática delitiva e intensificou as ações na véspera da 1ª Festa do Vaqueiro de Monte Alegre de Sergipe, visando garantir a segurança da população”, destacou.

O preso será conduzido para Aracaju, onde passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

Com informações da SSP