POLÍCIAS CIVIL E MILITAR LOCALIZAM EM SALGADO SUSPEITO DE HOMICÍDIO CONTRA O PRÓPRIO AMIGO EM ITAPORANGA

Durante ação conjunta, equipes das Polícias Civil e Militar prenderam em flagrante, na tarde da terça-feira, 10, na cidade de Salgado, um homem de 46 anos suspeito de homicídio contra o próprio amigo. O crime ocorreu no povoado Sapé, município de Itaporanga D’Ajuda, na noite da segunda-feira, 9.

Segundo levantamentos iniciais da Delegacia de Itaporanga D’Ajuda, o fato aconteceu no interior da casa do investigado, onde a vítima e o suposto autor teriam se desentendido, resultando nas agressões, com o uso de um facão. Depois do ocorrido, o suspeito fugiu do local.

Inicialmente, a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, sendo a vítima, de 29 anos, encontrada ainda com vida e as buscas pelo autor iniciadas. Apesar do atendimento médico, o homem socorrido não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Após a fuga do suspeito, as guarnições policiais da região permaneceram em diligências, que se estenderam até a tarde dessa terça-feira, quando o homem foi localizado na cidade de Salgado por guarnição militar local, após troca de informações com as equipes de Itaporanga D’Ajuda.

“O suspeito confessou o crime e declarou relação de amizade com a vítima, alegando que ultimamente vinham tendo desentendimentos e que, na noite em questão, a coisa passou dos limites, resultando no que aconteceu”, citou o delegado Weliton Júnior, que investiga o caso.

Na Delegacia de Itaporanga, a prisão foi lavrada pelo delegado de polícia e comunicada à Justiça. O investigado passará por audiência de custódia, ficando à disposição do Poder Judiciário.

Fonte SSP