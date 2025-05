POLÍCIAS CIVIL E MILITAR PRENDEM HOMEM EM FLAGRANTE POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS

Policiais civis e militares prenderam, em Ribeirópolis, um homem em flagrante por estupro de vulnerável. A detenção ocorreu nesta quinta-feira (29), após denúncia anônima.

Segundo informações, policiais civis da Delegacia de Ribeirópolis receberam uma denúncia de que uma criança estaria sendo vítima de abuso sexual. Durante as diligências, a equipe policial se dirigiu ao endereço do suspeito e, após realizar campana, encontrou o homem com duas crianças no imóvel.

Ele foi preso e encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante. Ele foi transferido para Aracaju, onde deverá passar por uma audiência de custódia.

Fonte SSP