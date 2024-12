POLÍCIAS CIVIL E MILITAR PRENDEM HOMENS SUSPEITOS DE CRIMES VIOLENTOS EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Uma ação integrada entre o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Polícia Militar culminou, na manhã desta segunda-feira (23), na prisão de dois suspeitos envolvidos em crimes violentos ocorridos em Nossa Senhora do Socorro. A ação teve como base a troca de informações entre as instituições, destacando a importância da cooperação no combate à violência.

De acordo com as investigações do DHPP, os crimes ocorreram na noite de 8 de novembro de 2024, no Loteamento Parque dos Faróis. Na ocasião, um homem foi morto e outro ficou gravemente ferido após serem alvejados por disparos de arma de fogo próximo a uma quadra esportiva. Testemunhas relataram que o autor dos disparos se aproximou a pé e efetuou cinco tiros, fugindo em seguida. A motivação teria sido vingança, conforme apurado pela equipe de investigação.

Com base nos elementos colhidos, foi solicitada a prisão preventiva do principal suspeito, medida deferida pela 2ª Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro. Durante rondas de rotina realizadas na manhã de hoje, no bairro Olaria, em Aracaju, a Polícia Militar, por meio da equipe Delta Operações/CPMC, abordou dois indivíduos em atitude suspeita. Um deles, posteriormente identificado como o autor dos crimes, portava uma arma de fogo com numeração raspada.

Os suspeitos foram conduzidos ao DHPP, onde foram formalizados o auto de prisão em flagrante e o cumprimento do mandado de prisão preventiva.

Com informações e foto da SSP