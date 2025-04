POLÍCIAS CIVIS DE SERGIPE E BAHIA PRENDEM FORAGIDO POR AMEAÇAS E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS

Em uma operação integrada, a Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Aquidabã, com o apoio da 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Barreiras/BA), da Delegacia Territorial de Luís Eduardo Magalhães e do Centro de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI Oeste), prendeu na manhã desta terça-feira (15), um homem investigado por ameaças contra a ex-companheira e descumprimento de medidas protetivas. A ação ocorreu no município de Luís Eduardo Magalhães, no interior da Bahia.

Segundo informações da Polícia Civil, o investigado estava foragido desde que deixou a Comarca de Aquidabã (SE), dificultando sua responsabilização penal. A prisão foi resultado de troca de informações entre os órgãos de segurança dos dois estados.

De acordo com o delegado Antonio Francisco de Oliveira Filho, responsável pela investigação, o homem é alvo de inquérito que apura sucessivas ameaças, perseguições e violações de medidas protetivas anteriormente deferidas pela Justiça. A vítima, ex-companheira do investigado e mãe de suas filhas menores, relatou episódios recorrentes de intimidação, inclusive com ameaças de morte.

Diante da gravidade dos fatos e da reincidência no descumprimento de ordens judiciais, foi representado pela prisão preventiva do investigado. O pedido foi acolhido pela Vara Criminal de Aquidabã e resultou na expedição do mandado de prisão, que foi cumprido no local de trabalho do suspeito.

Após o cumprimento do mandado, o investigado será recambiado para Sergipe, onde responderá pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva.

Fonte SSP