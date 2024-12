Polícias cumprem 12 mandados de prisão e bloqueiam R$ 20 milhões em bens de grupo suspeito de tráfico de drogas em Aracaju

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe – FICCO/SE deflagra, nesta quinta-feira (5/12), a Operação Chemical II, que investiga um grupo criminoso especializado no tráfico de drogas e insumos químicos e lavagem de dinheiro atuante em Aracaju.

Estão sendo cumpridos seis mandados de prisão preventiva, seis mandados de prisão temporária e quatorze mandados de busca e apreensão em Aracaju/SE, São Cristóvão/SE, Nossa Senhora do Socorro/SE, Camaçari/BA, Pilar/AL, Paulista/PE e Jaú/SP. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal de Aracaju e incluem o bloqueio de bens, no total solicitado de R$ 20 milhões.

A investigação teve início a partir da desarticulação de um laboratório de manipulação de cocaína ocorrida em agosto deste ano, em um condomínio fechado na zona sul da capital sergipana, que resultou na apreensão de 5 kg de cocaína, 115 kg de insumos químicos utilizados na manipulação da droga (cafeína e tetracaína) e 33 kg de maconha.

Com o aprofundamento do caso, foi possível identificar mais integrantes do grupo criminoso, que conta com um fornecedor ilegal dos produtos químicos usados na manipulação da droga oriundo do estado de São Paulo. Além disso, foi identificada a rede de distribuição do entorpecente e de lavagem de dinheiro que possibilitava a atuação do grupo.

Os investigados devem responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, com penas que podem chegar a até 35 anos de reclusão.

A ação desta quinta-feira foi deflagrada em parceria com a FICCO/PE, FICCO/BA, FICCO/AL, FICCO/SP, DENARC/PC/SE, GOPE/SEJUC/SE, BPRP/PM/SE, BPCHOQUE/PM/SE, CIOE/PM/SE e BOPE/AL.

A FICCO/SE é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria Nacional de Políticas Penais e tem como objetivo a integração das forças de segurança em ações de combate ao crime organizado.

Fonte PF/SE