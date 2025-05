Polícias prendem trio por exploração sexual de adolescente em bar de Nossa Senhora da Glória; Ação conjunta flagrou o crime no local

Na noite da última quinta-feira, 22, uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar resultou na prisão em flagrante de três pessoas no povoado Pebas, em Nossa Senhora da Glória, por submeterem uma adolescente de 13 anos à exploração sexual. A ação foi conduzida pela equipe da Delegacia de Ribeirópolis e teve o apoio da 3ª Companhia do 3º Batalhão da Polícia Militar.

As investigações coordenadas pelo delegado Cláudio Feitosa apontam que a vítima foi atraída por uma amiga para trabalhar em um bar, que funcionava também como ponto de prostituição. O local oferecia pagamento diário de R$ 80 e adicionais por venda de bebidas e por participação em programas sexuais. Mesmo cientes da idade da adolescente, a proprietária do bar e um funcionário a mantiveram trabalhando no local, incentivando que ela a se prostituir.

Segundo o delegado Artur Herbas, responsável pelas investigações, a adolescente também foi induzida ao consumo de bebidas alcoólicas e drogas. “As três pessoas foram presas em flagrante pelo crime de submissão de adolescente à prostituição ou à exploração sexual, e por ministrar bebida alcoólica e outros produtos à adolescente. Os celulares dos envolvidos foram apreendidos para confirmar o agenciamento da menor, que estava prevista para trabalhar no local de quinta-feira até a manhã da segunda-feira, sem poder se ausentar do estabelecimento”, afirmou.

As três pessoas presas em flagrante passarão por audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça. A prisão em flagrante foi lavrada na Delegacia Plantonista de Nossa Senhora da Glória. A partir de agora, as investigações serão conduzidas pela Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) do mesmo município.

