Policiais do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam um homem suspeito por violência doméstica, no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

Durante patrulhamento, os militares foram informados por meio do Ciosp sobre uma mulher que estava sendo ameaçada por seu companheiro.

Chegando ao local, a vítima informou a equipe que seu marido tinha usado um machado para proferir ameaças de morte com a justificativa de ciúmes.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia.