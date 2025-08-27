PORTAL NACIONAL DE DESAPARECIDOS CRIADO PELA PC/SE É LANÇADO DURANTE 4º ENCONTRO DE TECNOLOGIA NO CEARÁ

O primeiro dia do 4° Encontro Nacional de Tecnologia e Inteligência para Líderes e Gestores da Polícia Civil, realizado na última terça-feira, 26, foi marcado por um momento histórico: o lançamento oficial do Portal de Desaparecidos do Brasil – uma plataforma nacional inovadora destinada ao compartilhamento integrado de informações sobre pessoas desaparecidas. A ferramenta é uma criação do Núcleo de Modernização e Inovação Tecnológica da Polícia Civil de Sergipe (PCSE).

O portal traz um avanço significativo no enfrentamento de um dos maiores desafios da segurança pública da atualidade, pois permite que os dados sejam acessados e atualizados de forma unificada entre todas as Polícias Civis do país, ampliando a eficiência investigativa, agilizando a localização de pessoas e fortalecendo a cooperação interestadual.

A diretora da Divisão de Inteligência da PCSE, Mayra Moinhos, destacou o protagonismo sergipano no evento. “Sergipe teve grande destaque, entregando o portal de desaparecidos, de acordo com o compromisso assumido em 2024 pelos comitês envolvidos. Isso demonstra integração e capacidade técnica”, frisou.

Desde 2021, o Encontro Nacional vem se consolidando como espaço de integração e inovação, com resultados concretos. Em 2024, por exemplo, foi implementado o Sistema Nacional de Cartas Precatórias, hoje utilizado com grande sucesso em todo o Brasil para agilizar comunicações judiciais entre estados. Seguindo a mesma linha, o Portal de Desaparecidos é fruto direto dos compromissos assumidos nos encontros e simboliza a capacidade das Polícias Civis de transformar debates em soluções práticas para a sociedade.

O projeto do portal teve à frente o oficial investigador Álvaro Lucas, que também é assessor para assuntos de tecnologia da Delegacia-Geral. Na ocasião do lançamento, ele celebrou o resultado. “É uma conquista coletiva, fruto de muito trabalho e da confiança depositada na equipe. Saber que Sergipe contribui de forma tão direta para a modernização da segurança pública em todo o Brasil é motivo de orgulho e de compromisso renovado”, destacou.

Protagonismo de Sergipe

O delegado-geral da Polícia Civil de Sergipe, Thiago Leandro, ressaltou a relevância da ferramenta para a sociedade. “O desaparecimento de uma pessoa é um drama que atinge famílias inteiras. Com essa plataforma, unificamos esforços em âmbito nacional, aumentamos as chances de localização e demonstramos, mais uma vez, que a tecnologia está a serviço da vida e da cidadania”, ressaltou.

Também presente ao evento, o coordenador das Delegacias do Interior, Jonathas Evangelista, reforçou a importância do trabalho conjunto para a efetividade do sistema.

Por fim, o presidente do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil (CONCPC) e delegado-geral da PCCE, Márcio Gutiérrez, alertou para a necessidade de registros imediatos. “A plataforma vem a ser uma ferramenta muito importante para que pessoas, que possam estar em outros estados, sejam localizadas com mais facilidade. E, reforçando, não espere 24 horas para realizar o boletim de ocorrência de desaparecidos”, enfatizou.

O Portal Nacional de Desaparecidos já está disponível e pode ser acessado pelo endereço: www.desaparecidosbrasil.org.

Foto ascom SSP