PP INOVA E LANÇA O PROJETO CONEXÃO PROGRESSISTAS; “O QUE NÓS QUEREMOS É ACOLHER VOCÊS”, DISSE LAÉRCIO

Na manhã deste sábado, 20, o Partido Progressistas (PP) lançou o projeto ‘Conexão Progressistas’ com um encontro significativo envolvendo pré-candidatos e pré-candidatas dos municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros. Foi a primeira edição de uma série que será levada a outros municípios, com o objetivo de discutir temas cruciais para o planejamento e a organização do partido no início da campanha eleitoral deste ano.

O evento contou com a presença do presidente de honra do Progressistas, senador Laércio Oliveira, o pré-candidato a prefeito de Aracaju, Fabiano Oliveira, o deputado estadual Luciano Pimentel, o segundo suplente do Senado, Fernando Carvalho; coordenadora do Mulheres Progressistas, Glória Sena, e o pré-candidato a vice-prefeito da Barra dos Coqueiros, Fernando Freitas. Também marcaram presença diversos pré-candidatos a vereadores de ambos os municípios.

Em seu discurso, o senador Laércio Oliveira enfatizou a importância da união e do apoio mútuo dentro do partido. “O que nós queremos é acolher vocês. Esse momento é de comprometimento e eu estou aqui porque o meu desejo maior é retribuir tudo que vocês fizeram por mim. Agradeço por vocês acreditarem nas nossas bandeiras e projetos. Sabemos que este é o momento de colocar nossas ideias em debate e lutar por um futuro melhor para a nossa cidade. Conte sempre conosco e com o Progressista de Sergipe”, disse Laércio.

Pré-candidatura de Fabiano Oliveira

Laércio Oliveira aproveitou a ocasião para reforçar seu apoio incondicional à pré-candidatura de Fabiano Oliveira para a prefeitura de Aracaju. Ele destacou a trajetória e a capacidade de gestão de Fabiano, que já ocupou cargos importantes como secretário de Cultura e Turismo do estado e deputado estadual por dois mandatos, além de atualmente ser vereador da capital.

“Fabiano demonstrou ter uma grandeza enorme, porque ele assumiu diversos cargos importantes, foi deputado estadual, saiu da política e decidiu recomeçar como vereador. Hoje é o nosso pré-candidato a prefeito de Aracaju. Temos respeito por todos os pré-candidatos, mas temos o melhor nome. O Progressistas escolheu Fabiano Oliveira porque, além de sua juventude, experiência, ele tem uma cabeça voltada para o futuro, ele está preparado para trazer um novo jeito de viver para a nossa cidade”, afirmou Laércio.

O deputado estadual Luciano Pimentel também elogiou as qualidades de Fabiano Oliveira, ressaltando sua experiência e profundo conhecimento dos problemas de Aracaju. “Fabiano é um grande quadro da política sergipana. É um homem que tem muita experiência, já passou por cargos de secretaria no governo, já foi deputado estadual dois mandatos, vereador da capital, profundo conhecedor dos problemas de Aracaju e tem propostas de soluções para estes problemas. Acredito muito na pré-candidatura de Fabiano, porque é um nome leve, um nome que é aceito pela população aracajuana”, disse.

Por Assessoria