Pré-Caju encerra com tranquilidade e segurança após implementação do plano operacional da SSP/SE

Como resultado da atuação integrada no planejamento operacional da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o Pré-Caju 2025 ocorreu de forma tranquila e segura nos três dias de festa na Orla da Atalaia.

Quatro mandados de prisão foram cumpridos, além de três detenções em flagrante por furto de celulares. As ocorrências mais comuns foram furtos de celulares e perda de documentos. Houve ainda atendimentos pré-hospitalares realizados pelo Corpo de Bombeiros. O plano de segurança pública envolveu a atuação de mais de 2,4 mil servidores vinculados à Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e Corpo de Bombeiros.

Polícia Civil

A Polícia Civil atuou com um efetivo de 249 servidores, entre delegados e agentes investigadores. Para garantir o resultado positivo, a Delegacia de Turismo (Detur) funcionou em regime de plantão, iniciado na sexta-feira e encerrado na manhã desta segunda-feira. A instituição também instalou um Centro de Comando e empregou policiais de diversas unidades, como a Divisão de Inteligência (Dipol) e a Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor e da Ordem Econômica (Decon).

A coordenadora das delegacias da capital, Rosana Freitas, avaliou como positiva a atuação no Pré-Caju 2025. “A gente avalia de forma extremamente satisfatória. Com a instalação desse centro, houve um incremento significativo no trabalho investigativo, o que possibilitou a realização de sete prisões. Os números deste ano são extremamente significativos. No ano passado, tivemos mais de 500 boletins registrados; este ano, pouco mais de 200. Em 2024 foram mais de 400 celulares subtraídos; agora, 151. No ano passado, cinco veículos foram levados; este ano, apenas um”, especificou.

Polícia Militar

A Polícia Militar atuou com cerca de 1,8 mil militares, utilizando viaturas, motocicletas, drones e o apoio da aeronave do Grupamento Tático Aéreo (GTA). No Pré-Caju, o policiamento foi reforçado na área interna, sem comprometer a atuação na capital e no interior do estado. As equipes foram distribuídas nas modalidades de policiamento com motocicletas, bases móveis, patrulhamento aéreo, tropa de choque e demais unidades especializadas.

Para o tenente-coronel Josebel Nascimento, a atuação da Polícia Militar foi exitosa durante toda a prévia carnavalesca. “A revista rigorosa já na entrada gerava impacto positivo na ostensividade e na prevenção. Foram localizadas diversas armas brancas — facas, canivetes, estiletes e até seringas. Os policiais foram extremamente criteriosos e a possível intenção de cometer crimes já era barrada ali. Foi um balanço muito positivo, um resultado muito satisfatório”, evidenciou.

Polícia Científica

A Polícia Científica esteve presente no Pré-Caju 2025 para executar análises periciais e emitir laudos a fim de atestar ou descartar situações de risco aos foliões, incluindo a verificação de eventuais adulterações em bebidas alcoólicas. Como resultado, não foram encontradas bebidas adulteradas na área da prévia carnavalesca.

De acordo com o coordenador-geral de perícias, Victor Barros, a atuação prévia e a presença das equipes no circuito foram essenciais para o resultado. “Tivemos peritos realizando análises físico-químicas e também a avaliação de vasilhames em busca de possíveis bebidas adulteradas. Visitamos todas as barracas de drinks, os camarotes, os restaurantes e o entorno, realizando a perícia in loco. Não foi encontrada nenhuma bebida adulterada”, ressaltou.

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros registrou 102 ocorrências, sendo a maioria de atendimentos pré-hospitalares — pessoas com escoriações, quedas e, principalmente, situações decorrentes do uso excessivo de álcool. Foram casos leves a moderados, e a maior parte foi resolvida no próprio local.

Segundo a subcomandante do Corpo de Bombeiros, coronel Maria Souza, a operação do Pré-Caju foi concluída de forma exitosa. “A operação foi um sucesso. O Pré-Caju 2025 foi realmente muito seguro e integrado em todas as frentes de segurança. Nos três dias de evento, contamos também com diversas guarnições de combate a incêndio e de salvamento. Atuamos em várias frentes durante a festa, o que contribuiu para o resultado positivo”, finalizou.

