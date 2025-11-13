PRÉ-CAJU 2025: POLÍCIA CIENTÍFICA FARÁ ANÁLISES PERICIAIS EM BEBIDAS E EMITIRÁ LAUDOS DURANTE A PRÉVIA CARNAVALESCA

A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) vai reforçar as ações de fiscalização e segurança durante o Pré-Caju 2025, que será realizado de sexta-feira (14) a domingo (16), na Orla de Atalaia, em Aracaju.

Neste ano, pela primeira vez, a Polícia Científica estará presente no circuito da festa, com atuação direta na Operação Copo Limpo, a partir da análise pericial de bebidas e emissão imediata de laudos técnicos para identificar possíveis adulterações e prevenir riscos à saúde dos foliões. e a análise pericial de bebidas e emissão imediata de laudos técnicos para identificar possíveis adulterações e prevenir riscos à saúde dos foliões.

De acordo com o coordenador-geral da Perícia de Sergipe, Victor Barros, a ampliação da atuação se deve à preocupação com casos recentes de adulteração de bebidas alcoólicas com metanol em outras regiões do país. “Neste ano, devido à polêmica envolvendo o uso de metanol, entendemos ser fundamental a participação ativa da Polícia Científica no evento. Teremos peritos do Laboratório de Química Forense e do Laboratório de Documentoscopia Forense atuando diretamente no local”, explicou.

Durante a operação, peritos químicos farão a coleta e análise de amostras de bebidas alcoólicas em barracas, camarotes e estabelecimentos do circuito, com foco na detecção de metanol e outras substâncias nocivas. Já os peritos documentoscópicos verificarão rótulos, lacres, embalagens e notas fiscais, com o objetivo de confirmar a autenticidade dos produtos comercializados.

“O trabalho vai permitir identificar falsificações, irregularidades nos sistemas de lacre e eventuais fraudes nas marcas. Todos os laudos produzidos servirão de base para as ações da Polícia Civil, especialmente em casos de apreensões e responsabilizações criminais”, completou Barros.

A Operação Copo Limpo será realizada de forma integrada entre a Polícia Científica, a Delegacia de Defesa do Consumidor e da Ordem Econômica (Decon), o Procon Sergipe e a Vigilância Sanitária, fortalecendo o controle e a segurança dos produtos consumidos durante a prévia carnavalesca.

Texto e foto ascom SSP